"Milli iradenin gücü önünde duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik"

Başkan Erdoğan: Milli iradenin gücü önünde ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'na katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.
Başkan Erdoğan, "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik." dedi.
Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız."
Başkan Erdoğan, "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır." dedi.
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