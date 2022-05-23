Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ndeki konuşmasında, denizaltıların ülke, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk denizciliğinin kutup yıldızları Kaptan-ı Derya Hızır Reis Barbaros Hayrettin Paşa ile Selman Reis'i rahmetle yad eden Erdoğan, aynı şekilde vatanın bağımsızlığı, milletin emniyet ve huzuru için karada, havada, denizde mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlara Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi.

Sınırların içinde ve dışında fedakarca görev yapan askerlere muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, yeni tip denizaltı projesinin ikinci denizaltısı olan Hızırreis'in havuza çekim işleminin yapılacağını ve 6. denizaltı Selmanreis'in de ilk kaynağının gerçekleştirileceğini söyledi.

Erdoğan, yeni tip denizaltıların teknik özellikleri itibarıyla göz doldurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Su üstünde 1856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı etkili silahlarla donatılan denizaltılar değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz. Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltı Pirireis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızırreis denizaltımızın 2023'te, Selmanreis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız."

Erdoğan, bu kritik projede yaklaşık 30 yerli firmanın, denizaltı platformu ve su altı teknolojisine yönelik tasarımları ve üretimleriyle sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Ayrıca pek çok firmanın da alt yüklenici olarak denizaltıların üretim sürecine katkı sunduğunu belirten Erdoğan, denizlerdeki güce güç katacak bu denizaltıların inşa edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"MİLGEM'in inşasına 2025'te Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok değil daha 15-20 yıl öncesine göre hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyor, ancak yeterli görmüyoruz. Savunma ürünlerinin tasarımından imalatına kadar her safhasında yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerine başladık. Yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Diğer savunma sanayi hamlelerimizde olduğu gibi burada da hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli dizayn ve ağırlığı milli sistemlerden oluşacak milli denizaltımız MİLGEM'le ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. MİLGEM'in inşasına inşallah 2025 senesinde Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.