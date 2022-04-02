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02 Nisan 2022 Cumartesi 17:59:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 17:59:00

Başkan Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler konusunda "İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız." dedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan gıda fiyatları video konferans
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