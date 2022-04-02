Başkan Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler konusunda "İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız." dedi.