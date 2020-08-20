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20 Ağustos 2020 Perşembe 00:47:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 00:47:00

Başkan Erdoğan, milletimizin ve İslam âleminin Hicri yılbaşını kutladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.

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