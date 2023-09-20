Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun programı devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
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