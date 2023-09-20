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20 Eylül 2023 Çarşamba 18:17:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 18:17:00

Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan new york yunanistan miçotakis
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