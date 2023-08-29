29 Ağustos 2023 Salı 12:47:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:47:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14'te evinde ziyaret edecek
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14'te evinde ziyaret edecek
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- Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14'te evinde ziyaret edecek
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