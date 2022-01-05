05 Ocak 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 15:36:00
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşme sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye verdi.
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