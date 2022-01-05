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05 Ocak 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 15:36:00

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşme sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan görüşme sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye verdi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli GÖRÜŞME
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