Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 15.00'te Beştepe'de bir araya geldi.
Görüşmede Meclis çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ve Bahçeli, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele aldı. Kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenen teklife ilişkin Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar konuşuldu.
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
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