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11 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi saat 15.00'te başlayacak.

İki lider, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele alacak. Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak. Seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları istişare edilecek.

Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan, bölgede barışın ve sükunetin tesisi için Türkiye'nin attığı adımları Bahçeli ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli mhp
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