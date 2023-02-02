Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05'te başladı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.
Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.
Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.
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