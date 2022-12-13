Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

13 Aralık 2022 Salı 17:04:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 17:04:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
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