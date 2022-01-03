Başkan Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüyle ilgili mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum."