Başkan Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüyle ilgili mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum."
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