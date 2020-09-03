Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Erdoğan, Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.
Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
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