Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.
Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.
- "Dünyamız güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır"
- Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi
- Bakan Bozdağ: Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
- Başkan Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı
- Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti