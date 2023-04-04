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04 Nisan 2023 Salı 15:31:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:31:00

Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.

Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan alparslan türkeş ziyaret mhp

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