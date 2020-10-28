Başkan Erdoğan, Menica nine ile görüştü

Menica nineye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, onun ve ailesinin de Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Menica nine ile görüntülü konuşan Başkan Erdoğan , "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

Başkan Erdoğan Encü'nün sağlık durumuyla ilgili bilgi alırken, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Menica nine de Başkan Erdoğan'a dua ederek "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç, kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" dedi