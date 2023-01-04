Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, Türkiye ve millet için çok büyük anlamlara sahip 2023 yılının ilk grup toplantısının herkes için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederek başladı.

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Bugün, 2022 yılının son kabine toplantısının ardından bir kısmını milletle paylaştığı geçen yıla ilişkin değerlendirmelerine devam edeceğini ifade eden Erdoğan, 2022'de millete kazandırdıkları, insanların günlük hayatlarına dokunan çalışmalardan bazılarını da kısaca tekrar hatırlatacağını, yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletin huzuruna çıktıkları her hükümet ve parti programının bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçtiğini dile getirerek, şehirlere yaptığı ziyaretlerdeki toplu açılış törenleri ve diğer programlarla da bu şöleni illere de taşıdıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz. Varsın birileri, ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri, bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri, kendi saplantılarını, ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin."

"BU SEÇİME YÖNELİK BÜTÜN GAYRETİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine, eser ve hizmet siyasetine bakacaklarını söyleyerek, "Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

"Biz, ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmiyle demokrasimizi güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı, diğerlerinden budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur. Önümüzdeki yüzyılı kucaklayan vizyonumuz da muhkemdir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz."

Erdoğan, en büyük güçlerinin inançları olduğunu dile getirerek, Allah'ın yardımına ve milletin desteğine güvenmeye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her konuda herkes için hayırlı olanı yapma niyetiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletle birlikte gerçekleştireceklerini kaydeden Erdoğan, kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye'nin imkanlarını, yatırımla, destekle, teşvikle, ücret artışıyla, yardımla milletin her kesiminin istifadesine sunacaklarını aktardı.

Erdoğan, yeni yönetim sisteminin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetini, programlarını ve projelerini daha hızlı hayata geçirmek için kullandıklarını; Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan siyasi, diplomatik, askeri gücünü her bir insanın hayatına olumlu katkılar sağlayacak kazanımlara dönüştürmeyi sürdüreceklerini anlattı.

"HİÇBİR YAPTIĞINLA YETİNME, GEÇ ÖTEYE..."



Ömer Hayyam'ın "Bir sır var daha, çözdüklerimizden başka; Bir ışık var daha, bu ışıklardan başka; Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye; Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka." dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçime yönelik bütün gayretlerini ortaya koyacaklarını belirten Erdoğan, bunun bitiş değil başlangıç olduğunu ve bu şekilde kazanacaklarını kaydetti.

Bu arada Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada salonda bulunan partililer sloganlar attı. Bir süre sloganları dinleyen Erdoğan, bir grubu işaret ederek "Bunlar Kasımpaşalı" ifadesini kullandı.

Bir dinleyicinin "Seni seviyoruz, Kasımpaşa burada." şeklinde bağırmasının ardından Erdoğan, "Yanlışlıkla çocuğu aşağı atmayın." şeklinde uyarıda bulundu. Bu durum salonda gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan, 2022'de hayata geçirilen projelerle 2023 programlarına değindi.

Geçen yıl 101 kilometresi otoyol olmak üzere 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptıklarını anlatan Erdoğan, uzunluğu 13,3 kilometreyi bulan 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladıklarını belirtti.

Ülkenin en önemli ulaştırma projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, Malatya çevre yolunun birinci kısmını ve Malatya-Hekimhan yolunu, Diyarbakır Güney Batı çevre yolunu, Bitlis çevre yolunu ve Bitlis Çayı viyadüğünü, TOGG fabrikası bağlantı yollarını, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf tünelini, yeniden inşa edilen Yusufeli yollarını, 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğü, Eğiste Hadimi viyadüğü ile Hadim yolunun 63 kilometresini, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzey Batı çevre yolunu, Mersin Otoyol Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağını, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu, Mardin'de Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarını hizmete aldıklarını kaydetti.

"AVARA KASNAK GİBİ DOLAŞANLAR VAR BU ÜLKEDE"



Erdoğan, deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı'nı hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını anlatarak, "Gördüğünüz gibi avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede. Ama biz gerçekleri anlatıyoruz." dedi.

Konya-Karaman hızlı tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Milli elektrikli tren setini ürettik. Haberleşmede Türksat 5B uydusunu hizmete verdik. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli otoyolunun önemli bir kısmını Honaz Tüneli dahil Denizli çevre yolunun biten kısımlarını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Uşak çevre yolunun biten kısımlarını, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL AĞIRLIĞI RAYLI SİSTEMLERE VERİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ile 122 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun inşasına başlayacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Bu çerçevede Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Ankara-İzmir, Mersin-Gaziantep, Bandırma-Osmaneli, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları süratlendiriyoruz. Yerköy-Kayseri, Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz. Şimdi önemli bir yere geliyorum. Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alacak.

Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas ve 70 kilometrelik Torbalı-Tire kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt, Gümüşhane, Yozgat ve Çukurova havalimanlarını bitiriyor, Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. Kablosuz haberleşme imkanını genişletmek için yaklaşık 1100 köyümüze daha 4,5G teknolojisiyle mobil geniş bant hizmeti sunuyoruz."

Geçen yıl enerjide kurulu gücü 100 bin megavatın, iletim hatları uzunluğunu 73 bin kilometrenin, dağıtım hatlarının uzunluğunu 1 milyon 363 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Toplam kurulu gücümüzün yüzde 54'üne ulaşan yenilenebilir enerji gücümüzle Avrupa'da beşinci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik. Küresel düzeyde hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Yani elektrik faturalarının yarısını doğal gaz faturalarının dörtte üçünü vatandaşlarımız adına devletimiz üstlendi." diye konuştu.

Erdoğan, sosyal yardımlar kapsamında 2,4 milyon haneye 2,9 milyar lira elektrik desteği, 311 bin haneye 114 milyon lira doğal gaz tüketim desteği verdiklerini belirterek, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüklerini ifade etti.

Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayısını 703'e, doğal gaz hizmeti sunulan vatandaş sayısını 70 milyona, abone sayısını 19 milyonun üzerine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Son ilave ile birlikte Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4,6 milyar metreküpe ulaştırdık. Tuz Gölü'nde de 5,4 milyar metreküpü hedefliyoruz. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldık. Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han, Yörükler Kuyusu'nda başladığı sondajına Taşucu'nda devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 51 gemi ve 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni keşifler ve güncellemelerle doğal gaz rezervimizi güncel rakamlarla 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tayfun füzesi) Siz sakin olun, uslu durun. Bizim Atina'yla matinayla işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon orman köylüsü için yeni bir destek projesi hazırladıklarını ve ORKÖY ödemesi kapsamında bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SEÇİM' AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi.