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22 Aralık 2021 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 21:01:00

Başkan Erdoğan Memur-Sen ve Kamu-Sen heyetini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Bilgin ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan vedat bilgin memur memur-sen kamu-sen
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