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22 Aralık 2021 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 12:16:00

Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek

Kaynak: DHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

Başkan Erdoğan'ın, saat 16:00'da Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği belirtiliyor.

Görüşme konusu ek zam talebi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
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