22 Aralık 2021 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 12:16:00
Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek
Kaynak: DHA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.
Başkan Erdoğan'ın, saat 16:00'da Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği belirtiliyor.
Görüşme konusu ek zam talebi.
Ayrıntılar geliyor...
- Dev işbirliği sonrası açıklama! Türkiye'deki ilk üretimine başlandı
- Türk donanmasına vurucu güç!
- Nazarov: Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadı
- TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
- Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması
- Bakan Yanık duyurdu! Önümüzdeki ay 2 bin 927 engelli memurun atamasını yapacağız