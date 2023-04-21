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21 Nisan 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 09:45:00

Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan hitap etti.

Mehmetçiğin terörle mücadeledeki azmini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden birilerine bu terörist takımına buraları üst edinme imkanını vermedik. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun tabii bu vesileyle tüm şehitlerimize şu mübarek bayram sabahında ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de bu makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin sağ olun" dedi.

Cumhurbaşkanı, bayramı ailelerinden uzakta, üs bölgesinde geçiren askerlere görevlerinde başarılar diledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan süleyman soylu mehmetçik ramazan bayramı
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