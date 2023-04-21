Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan hitap etti.

Alevi, Sünni



Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun Cumhurbaşkanı ���� pic.twitter.com/gywCZ8d74G — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 20, 2023

Mehmetçiğin terörle mücadeledeki azmini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden birilerine bu terörist takımına buraları üst edinme imkanını vermedik. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun tabii bu vesileyle tüm şehitlerimize şu mübarek bayram sabahında ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de bu makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin sağ olun" dedi.

Cumhurbaşkanı, bayramı ailelerinden uzakta, üs bölgesinde geçiren askerlere görevlerinde başarılar diledi.