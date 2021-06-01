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01 Haziran 2021 Salı 23:06:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 23:06:00

Başkan Erdoğan: Maskesiz günler yakın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki gelişmeler gibi bir çok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

"Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım."

"Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Beye de takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım..."

"(Muhalefetin Anayasa çalışması) PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez."

"Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MASKESİZ GÜNLER NE ZAMAN?

Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa maskeden de kurtulmak mümkün olur. Toplantılarda arkadaşlarla konuşuyoruz. 1,5 metre mesafeyi koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

Ben 3 doz aşı olduktan sonra antikor testi yaptım. Hamdolsun 2160'ı yakaladık.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

128 madde üzerine çalışacağız. Etraflıca bir çalışma yapmak istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturma gayreti içerisinde olduk.

Şahsım ve heyetim ile Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz.

MUHALEFETİN YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Millet İttifakı'nın hazırlayacağı anayasa yerli ve milli olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli anayasa hazırlayacaksın?

Artık parlamenter demokrasi bizim için de bu millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrar olmayan, sürekli koalisyonlarla iç içe ve zararda olan dönemleri yaşadık biz.

Milletimiz koalisyon hükümetleri dönemine dönmeyi istemiyor.

Etiketler : Millet İttifakı başkan erdoğan maske
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