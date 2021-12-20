20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10:00
Başkan Erdogan, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Başkan Erdogan, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti
- Beştepe'de AGİ zirvesi
- Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA muhabirinden ilk açıklama!
- Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe!
- Erhan Yazıcıoğlu, 'Yer yer muhalifim' dedi ve ekledi: Muhalif olmak kenarda oturup her şeyi eleştirmek değildir
- Türk devletlerinden uzayda iş birliği