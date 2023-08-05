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05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:46:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:46:00

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim'in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Malezya'da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

Görüşmede, FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan malezya enver ibrahim
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