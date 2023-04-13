Başkan Erdoğan Malatya'ya gidiyor
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya deprem konutlarının temel atma törenine katılmak üzere Malatya'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyaretleri sürüyor.
Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında TOKİ koordinasyonunda yeni konutların inşası devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde yapılacak temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreni gerçekleştirilecek.
Erdoğan, daha sonra Malatya'da iftar programına katılacak.
- Adıyaman'da deprem
- Başkan Erdoğan Malatya'ya gidiyor
- Togg'a özel kredi... Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor
- Bakan Muş, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına Togg T10X ile geldi
- "Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var"
- Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da açacağı camide 25 bin kişi ibadet edebilecek