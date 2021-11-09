VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB: Biz Türkiye'deki mültecileri destekliyoruz
Türkiye'de 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı
Bakan Koca: Yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor
Fuat Oktay: Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır
BM'den göçmenlere yönelik şiddete tepki
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Çeyrek altın 924 TL'ye yükseldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ile kredi başvurularını uzattı
Malatya'da bina çöktü: 13 kişi yaralı çıkarıldı
Datça'da depreme dayanıklı olmayan binaların yıkımına başlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
2021 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Karadeniz ısınıyor! Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı!
Serdar Noorzad: E-ticaret alanında hâlâ cazip fırsatlar var
"Türkiye, öne çıkan bir aktör"
Elmalı davasında yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Türk İKA'lar geliyor!
"Yeni müjdeler için gün sayıyoruz"
Başkan Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması
Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!
Bakan Bilgin'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması
AK Partili isimden "asgari ücret" açıklaması
09 Kasım 2021 Salı 20:49:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 21:33:00

Başkan Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili bilgi aldı. "Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan malatya bina
10'uncu kez Harbiye'de

10'uncu kez Harbiye'de
Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede
Ünlü rapçinin konserinde izdiham: Ölü ve yaralılar var

Ünlü rapçinin konserinde izdiham: Ölü ve yaralılar var
Buse İskender ilk hedefini açıkladı

Buse İskender ilk hedefini açıkladı
"Üçüncü şahıslar yok"

"Üçüncü şahıslar yok"
Asık suratlı Irmak

Asık suratlı Irmak
Tarkan'ın rekorunun peşinde

Tarkan'ın rekorunun peşinde
"Evlenebiliriz"

"Evlenebiliriz"
Assolist Defne

Assolist Defne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER