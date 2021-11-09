Başkan Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili bilgi aldı. "Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
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