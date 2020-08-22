Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.
Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.
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