Başkan Erdoğan, madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.



Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları! ���� pic.twitter.com/wGSgnHzlgj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2022

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."