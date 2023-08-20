Başkan Erdoğan Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Macaristan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmesi ve başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca Macaristan Milli Günü dolayısıyla düzenlenecek kutlama törenine de katılması öngörülüyor.

Türkiye ile Macaristan ilişkileri tarihi bağlar, son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile ivme kazandı.

18 ARALIK'TA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 100. YILI KUTLANACAK



Türkiye ve Macaristan başta NATO, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olmak üzere uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde yakın iş birliği yapıyor.

İki ülke birçok alanda iş birliğini sürdürürken, Macaristan hükümeti, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderdi.

Bunun yanı sıra iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) tesis edilirken, ilişkiler 2023'te "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarıldı.

Köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Macaristan, 18 Aralık 2023'te diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacak.

KARŞILIKLI ZİYARETLER İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRIYOR



İki ülke ilişkilerinin gelişmesinde tarihi bağlar ve kültürel yakınlığın yanı sıra son dönemde karşılıklı ziyaretlerin artması da büyük önem taşıyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirdi ve 3 Mayıs'ta da çalışma ziyaretinde bulundu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, 28 Temmuz'da Budapeşte'ye giderek Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Macaristan hükümeti, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı şahsi katkılar ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü için yürüttüğü üstün çalışmalardan dolayı "Yıldızlı Liyakat Nişanı" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte'ye yapacağı ziyaret iki ülke ilişkilerine daha da fazla ivme kazandıracak.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 6 MİLYAR DOLAR



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasıyla kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mayısta Budapeşte'ye yaptığı ziyarette iki ülke ticaret hacminin geçen yıl 3,5 milyar dolara ulaştığını ve hedefin 6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Fidan ayrıca Türk yatırımcıların Macaristan'a artan ilgisinden memnuniyet duyarken, Macaristan'daki Türk yatırımlarının gelecek yıllarda 3 milyar ulaşmasını bekliyor.

NOVAK: TÜRK AKIM'A İHTİYACIMIZ VAR



Öte yandan Türkiye'deki Macaristan yatırımları da önemli ölçüde artıyor.

Ticaretin yanı sıra Türkiye ve Macaristan enerji güvenliği alanında da iş birliği yapıyor.

Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olurken, Türk Akımı doğal gaz boru hattı Macaristan'ın enerji güvenliğinin sağlamasında etkili oldu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, bu konuda "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akım'a ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da Türk Akımı doğal gaz boru hattının Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlamasında çok etkili olduğunu düşünüyor.

Gelen doğal gazın Macaristan enerji kaynağının yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Szijjarto, "Türk akımı olmasaydı o zaman Macaristan'ın enerji kaynağı da gerçekleşemezdi" sözlerine yer verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI



Dış politikada ilişkilerini genişletmek, büyütmek ve canlı tutmak isteyen Türkiye ve Macaristan uluslararası arenada da birbirini her daim destekliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'a göre, Macaristan, Türkiye-AB ilişkilerinin ve katılım sürecinin stratejik önemini en iyi anlayan ülkelerden.

Türkiye, AB ile ilişkilerin yeni dönemde vizyoner bir yaklaşım ve tam üyelik perspektifiyle yürütülmesini bekliyor.

Macaristan'ın 2024'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olması, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin sürdürülmesi süreci için önem arz ediyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da Macaristan hükümeti olarak AB ve Türkiye arasında iş birliği oluşturmak istediğini belirtiyor.

Öte yandan Macaristan 2018'in sonlarından itibaren Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) "gözlemci üye" olarak önemli bir konumda bulunuyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ VE TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI



Türkiye ve Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda da eşgüdüm halinde hareket ediyor.

Macaristan Başbakanı Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye ile düzenli temas halinde olduklarını belirterek, "Bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez" sözlerini kullandı.

Öte yandan Macaristan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve tahıl anlaşmasının sağlanması yönündeki çabalarını da destekliyor ve takdirle karşılıyor.

TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI



Türkiye Macaristan ilişkileri 2023'te "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkarılırken, 2024 de Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olacak.

Öte yandan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 6'ncı toplantısının da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlıklarında 2023 yılı sonunda Macaristan'da düzenlenmesi planlanıyor.