13 Ekim 2023 Cuma 17:11:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 17:11:00
Başkan Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.
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