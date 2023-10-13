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Başkan Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü
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13 Ekim 2023 Cuma 17:11:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 17:11:00

Başkan Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.
Etiketler : Azali görüşme başkan erdoğan
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