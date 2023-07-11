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11 Temmuz 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:30:00

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

AA'da yer verilen habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın, zirve kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO LITEXPO Sergi
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