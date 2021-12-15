Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin heyetlerini kabul etti. Libya Büyükelçisi ve BAE Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi de kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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