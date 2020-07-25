25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:03:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:03:00
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
- Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi
- 'Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, kıymetini bilmeliyiz'
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı
- Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü