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21 Temmuz 2023 Cuma 19:32:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 19:32:00

Başkan Erdoğan, Liberyalı mevkidaşı Manne Veay ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

Etiketler : Başkan erdoğan liberya liberya-türkiye
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