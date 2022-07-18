Başkan Erdoğan'dan KYK kredisi müjdesi

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18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:07:00

Başkan Erdoğan: KYK ödemeleri alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir." " değerlendirmesinde bulundu.

"YIL SONUNDA SABİT GELİRLİLERİN DURUMUNU GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz. Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, "Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi geri ödemelerine dair şunları kaydetti:

"Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."

"Havayollarımızda rekor üstüne rekor kırılıyor." diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve 230 bin yolcuya hizmet verdi." dedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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