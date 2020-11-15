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15 Kasım 2020 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 19:50:00

Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti. Erdoğan Kapalı Maraş bölgesine ziyareti sonrası açıklamalarda bulunarak "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesine ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır.

Güney bölgesinin, Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma "evet" dememesine rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını, Kuzey'in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bu konudaki gayreti ve cesareti sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: 

Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum.

Kapalı Maraş'ın girişinde toplanan KKTC vatandaşları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak Maraş'a girdi.

Bölgede bulunan binalara KKTC ve Türk bayrakları asıldı. 

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