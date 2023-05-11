Başkan Erdoğan: Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık
Başkan Erdoğan, "Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini yatırım programına aldık. Yakında ihalesine çıkacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Şu anda aldığım rakama göre alanda 40 bin kişi var. Bu ne demek? Pursak gümbür gümbür sandığı gidiyor
Milletimiz kazanımlarına el uzatanı affetmez. Kendisi yerine terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Bay Bay Kemal şunu iyi bilesin ki; bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz
Ankara sadece cumhuriyetimizin başkenti değildir. Ankara aynı zamanda tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa pek çok alanda ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var
Bu seçimlerde Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Erzurum'a, Samsun'a kadar ülkemizin her yerinde milletimiz bizi bağrına bastı. Sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz
Tek parti faşizminin alışkanlığıyla iktidarı milli iradede değil, kaosta, darbede arayanları yine sandık korkusu sarmaya başladı
Türkiye artık üretimiyle, istihdamıyla bölgesel olmanın ötesinde, küresel bir güç haline geldi. Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz
Asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğim bunu da bilsinler
Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız her siyasi ve sosyal gelişmenin bir boyutunu da ekonomi oluşturuyordu
Kazandıkları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceğine dair Bay Bay kemal namus sözü vermişti. Ne oldu, bu söz yerine geldi mi? Dikkat edin, namus sözü veriyor ama yerine gelmiyor
Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı, 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için her türlü küskünlüğü bir kenara bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarılın
Bunların sadece siyaseti değil, hayatı yalan. Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, yanlarındaki yavrucaklar da LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz
Partimizi kurduğumuz 2002 yılından bugüne, her seçimde yaptığımız vaatlere bir bakın. Bir sonraki seçimde sadece onları hayat geçirmekle kalmadık, daha fazlasının sözünü verdik
Pursaklar'a bir müjde vermek istiyorum. Hasretle beklediğiniz Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı projesini yatırım programına aldık. İnşallah yakında ihalesine çıkacağız
Her hanede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye kadar her aşamada destek vereceğiz
Türkiye'nin zengin insan potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bay Bay Kemal'in akıl hocası Kandil. O, talimatı oradan alıyor. Biz, talimatı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz
Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlarda şimdi petrol fışkırıyor. Şimdi niye 40 yıldır oralarda terörün bitmediğini, bitirilmediğini çok iyi anlıyorsunuz değil mi?
Sandıkları patlatıyor muyuz? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Pazar günü inşallah balkon konuşmasını beraber yağacağız
Ayrıntılar geliyor...
- Türkiye'nin seçimi özel yayın
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- "ABD'deki, İngiltere'deki, Fransa'daki, Almanya'daki dergiler taarruza geçtiler"
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