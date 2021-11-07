"Kürtçe'yi suç olmaktan biz çıkardık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'açıklamalarına yanıt veren Başkan Erdoğan, "Terör örgütü yöneticileri kendilerine çözümü reddetmeleri konusunda baskı yapıldığını görüyor. Bu azgın ruhun devri artık sona ermektedir. Gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi" dedi. Batman'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan şunları söyledi:

HDP'DEN DE KURTARACAĞIZ

"10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye kalkıyor. Bunlara en büyük desteği de içimizden birileri veriyor. CHP'yi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirledikleri politikaları mı var? Ne Türkye'nin ne bölgenin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız."

ESERLERİ TAŞIYIP KORUMA ALTINA ALDIK



Başkan Erdoğan, Hasankeyf"teki tarihi eserler için "İstiyorum ki o bütün kültürel değişimi yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin uğrak yeri olsun. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri, Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve Eyyubi Camisi tek parça, Orta Kapı ise üç parça halinde Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi de yürümüyor" dedi.

EKONOMİYE YILDA 3 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLAYACAK



Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve hidroenerji santrallerinin ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacağını açıkladı, "Bu eser, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi milletine husumet maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır" dedi.

GENÇLERLE KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİ

Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti. 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.