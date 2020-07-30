Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Kurban Bayramı'nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Kurban bayramı, koronovirüsten salgının dolayı haç farizasını sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle maalesef mahzun bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzma'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak salgın başta olmak üzere salgın dönemini her alanda dünyanın takdirini toplayacak şekilde başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte turizm dışındaki hemen her sektörlerde hayat salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek hem elde ettiğimiz kazanımları korumalı, hem de daha büyük hedeflere doğru yürümeyi sürdürmeliyiz. Salgın döneminde ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik. Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26.5 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız milletimizin istifadesine sunduk. Bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyelerine ek olarak bu dönemde emeklimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında işini kaybeden veya ücretsiz izine çıkarılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin kendisine sunduğumuz imkanları çalışkanlığıyla, gayretliğiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."

DOĞU AKDENİZ VE EGE

Erdoğan, "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen Ağustos ayına girmekte olduğumuz şu günlerde inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz" dedi.

TRAFİK VE TEMİZLİK UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden bu mübarek günler hürmetine milletçe sırat-ı müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum. Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini istirham ediyorum. Bayram sevincimize gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" şekillinde konuştu.