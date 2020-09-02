02 Eylül 2020 Çarşamba 16:38:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 16:38:00
Başkan Erdoğan, Külliye'de Trabzonspor yönetimini kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonsporlu futbolcuları, teknik heyet ve yöneticilerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
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