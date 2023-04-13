Başkan Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinin bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Yıkılan evleri daha güvenli ve daha modern şekilde yeniden inşa edeceğiz

Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimizde, kafamızda hep buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi, depremde kaybettiğimiz canları, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık

Davasına sadık Malatya yanımızda olduğu sürece, Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel duramaz

Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik

Malatya ipini, Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu?



(Deprem bölgesi) Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek

6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinin bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz

(Deprem bölgesinde) İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz

Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık

Malatyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Malatyalı iş insanlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviki verdik

Acaba Bay Bay Kemal'in yaptığı bir şey var mı? SSK'nın genel müdürüyken o hastanelerin hali neydi. Hastalarınız, hastanede ölüyor ve orada rehin kalıyordu. Bay Bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin?

Hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. Kovid salgınında hastanelerimiz olmasa halimiz nice olurdu? Biz durmadık, çalıştık

Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek

Şu CHP, PKK terör örgütünün Meclis'teki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağababalarına, onların uzantılarına 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz?



Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz, bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Bizim aile kurumumuz kutsaldır, ona laf ettirmeyiz

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