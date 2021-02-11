Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
İLK DOZ 14 OCAK'TA UYGULANMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu 14 Ocak'ta uygulanmıştı.