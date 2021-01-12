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12 Ocak 2021 Salı 01:18:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 01:18:00

Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı için tarih verdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaları süren yerli aşı için tarih verdi.

Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacağını bildiren Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ise kademeli olarak kalkacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildiren Başkan Erdoğan, kısıtlamalara ilişkin "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Ekonomide aldıkları tedbirlerle salgının Türkiye'ye gelişini geciktirerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer salgın mart ayını hiç etkilememiş olsaydı bu oranın 1 veya 1,5 puan daha üzerine çıkmış olacaktık. Yılın ikinci çeyreğinde ise koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi. Bu dönemde Türkiye, diğer ülkelere nazaran oldukça düşük bir seviye olan yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde bu zor dönemde ekonomimizin direncini korumayı başardık."

"Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarıyla hızlı bir toparlanma sürecine gittik. Üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimi yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 oranında arttı. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı 10 puan artarak yüzde 63'ten yüzde 73'e yükseldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında üçüncü çeyrekteki ciro endeksi artışı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 oldu. Otomobil ve konut piyasalarında haziran ayı ile birlikte ciddi bir hareketlilik görüldü. Hatta satışlar geçen senenin bile üzerinde gerçekleşti."

Etiketler : başkan erdoğan koronavirüs tarih
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