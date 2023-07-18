VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başkan Trump: Gözaltına alınabilirim
Polonya'dan, Rusya'ya "sömürgecilik" suçlaması
Katar ile Japonya, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti
15 askerimiz şehit olmuştu: Teröristlerin cezası belli oldu
Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da
İspanya'dan, Apple ve Amazon'a ceza yağdı
18 Temmuz 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 17:20:00

Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Körfez turu katar türkiye
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX