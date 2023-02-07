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07 Şubat 2023 Salı 13:37:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 13:37:00

Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor

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Başkan Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek.

Başkan Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.

Etiketler : erdoğan başkan erdoğan deprem enkaz devlet bilgi koordinasyon merkezi

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