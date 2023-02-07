07 Şubat 2023 Salı 13:37:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 13:37:00
Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor
Başkan Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek.
Başkan Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.
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