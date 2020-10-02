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02 Ekim 2020 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 17:30:00

Başkan Erdoğan: Hepimiz zaferle değil, seferle mükellefiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı ile yemek programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salgın döneminde maske bulamayanlar kapımızı çaldı 153 ülkeye yardım gönderdik. Tedbirlerin önemini tekrar hatırlatmak isterim. Sağlık sistemimizin her hangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet edebilmesinde hastanelerimiz kadar sizlerin de desteği çok önemlidir. Salgının üstesinden ancak 83 milyonun seferberlik duygusuyla hareket etmesiyle gelebiliriz.

Gezi olaylarından fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Hepsinin hedefleri vardır. Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz.

6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde kepçeleri teröristlerin emrine verenler aynıdır. DEAŞ saldırı bahanesi ile başlatılan sokak terörü 39 insanımızın hayatına mal olurken çukur terörüne 36 vatandaşımızı kurban verdik.

Terör örgütü sadece cana ve mala kast etmedi, aynı zamanda bölgedeki Kürt kardeşlerimizin inancına da el uzattı, camilerimiz okullarımız kuran kurslarımız hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız teröristlerin hedefi oldu. Diyarbakır’daki 1500 yıllarda inşa edilen Fatih Paşa Camii terör örgütü mensupları tarafından yakıldı.

Her iki hadisenin bu ülkeye ekonomik maliyeti 15 milyar liradan fazladır.

Yıkılanı yapar, yakılanı onarırsınız terörün yol açtığı maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz.

Babasının tabutuna sarılıp ağlayan bir çocuğun acısını adaletten başka ne durdurabilir, hayat arkadaşını kaybeden bir eşin yüreğinin sızısını adaletten başka ne durdurabilir.

Demokrasiyi savunan herkesin görevi bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecelli etmesine yardım etmektir.

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