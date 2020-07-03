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03 Temmuz 2020 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 17:31:00

Başkan Erdoğan, Konya Ovası Sulama Projesi Açılışı'nda konuşuyor

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Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir.

Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız.

Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.

Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz.

(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik.

Projenin (Konya Ovası Sulama) diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.

Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

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