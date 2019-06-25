Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasında satır başları:

Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayrı resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Tabii bu seçimlerde gerek belediye meclisinde Büyükşehirin kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamıyla AK Parti almıştı. Başkanvekilliklerinde arkadaşlarımız görevlere gelmişti. Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanmasını istedik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum

Bizim için önemli olan millî iradenin en sağlıklı, güvenli ve şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, millî iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir.

Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla yoktur. Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek, bunları gidermenin yollarını arayacağız.

Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan, hem Cumhur İttifakı’na, hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum.

Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.