Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şimdi Konya'da 140 bin kişi var. Antalya'da 100 bin kardeşimiz vardı. Bay bay Kemal yanındakilerle birlikte bunlar emri nereden alıyor, Kandil'den alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Konya gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Maşallah yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum karşımda. Bu meydanda iradesine, istikbaline sahip çıkan bir Konya görüyorum. Sevdanız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Konya'nın 'hayır' dediğinden hayır gelmez, Konya'nın 'evet' dediğine de şer bulaşmaz. Konya birliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır.

6 Şubat'ta asrın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Konya'mızda da deprem hissedildi. Şimdi burada bir şey diyorum. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediye ekiplerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konya'daki belediyelerimiz her ihtiyacı deprem bölgesinde karşıladı. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını bir yere koyun, Konya belediyelerinin yaptıklarını da diğer yere koyun. Konya hepsinde ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdi, nasıl millete hizmet edilir öğretti. Şov ve reklam yerine yaraları saran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah el birliğiyle deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız.

Karadeniz'de şefedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmi Gazete'de yayımladık. Hayırlı olsun. Şimdi bay bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Orada Filyos var, biz gazı orada çıkardık. Hani nerede diyordunuz işte çıktı. Doğal gazı yaktık vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verdik ve yaptık.

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlere teslim ettik. Dün KAAN'ın hangardan çıkarıp pis başı yaptık. İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. Korkanlarda var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

Kandil'de bir tanesi diyor ki "AK Parti bizi mağarada vurdu". Sen benim Mehmedimi şehit edeceksin de biz sana 'güle güle' mi diyeceğiz. Mehmedimin intikamını sonuna kadar alacağız. Bay bay Kemal gitsin sizlerle kapalı kapılar ardında görüşsün. Onun yanında diğerleri de var. Meral hanım masayı bir bırakır gider bir gelir. Masanın altında olanlar var, belediye başkanları var. Onlar Kandil'dekilerle birlikte yürürken biz Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz.

"2. NÜKLEER SANTRALİ SİNOP'TA İNŞA EDECEĞİZ"

Bizim 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralini bunun için yapıyoruz. Şu anda orada tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İkinci nükleer güç santralini büyük ihtimalle Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerji ihraç eden olacak.

Güneş ve rüzgarın enerjideki payını bunun için artıyoruz. Devasa enerji santrallerinin olduğu panelleri göreceğiz. Bor madenlerini kendimiz işliyoruz. Petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız adımların olumlu neticelerini alıyoruz.

Enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden petrol üretmeye başladık. Geçen sene dünyadaki en büyük 10 keşiften birisini geçen sene gerçekleştirdik.

GABAR'DA PETROL MÜJDESİ

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafede. Yerin 2600 metre derinliğinde. Günlük tüketimimizin 10'da birini karşılayacak bu rezervin milletin hayrına olacağından şüphe yok. Enerji bağımsızlığımız yolunda yeni bir adım attık. Artık toplam değeri bile konuşmuyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımız, TPAO ve işçilerimizi tebrik ediyorum.

Tefecilerden 300 milyar dolar para getirecekmiş. Bay bay Kemal para bu işte Sakarya doğal gazı, Gabar petrolü. Biz parayı kendi zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üste çıkarmak. Tıpkı savunma sanayii gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin özgürlüğüdür.

Terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Türkiye Yüzyılı azmin sembolüdür. Bu mücadelede bizimle beraber misiniz? Birilerinin terörün niçin bitmesini istemediğini anlamalıyız. Bizim tek bir gayemiz var, sizlerin hayır dualarını almaktır. Bu hassasiyetle gece gündüz demeden tam 21 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz.

Bay bay Kemal biz ülkemizdeki tüm OSB'lerdeki mesleki eğitim okullarını zaten kurduk. Sen ne zaman doğru konuşacaksın? Tutmuş bir de bu öğrencilere sigorta yapacağım diyor. Biz zaten bu öğrencilerin sigortalarını yapıyoruz. Üstelik biz çıraklarımıza ve kalfalarımıza ücret ödüyoruz bay bay Kemal.

Ayrıntılar geliyor..

