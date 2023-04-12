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12 Nisan 2023 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 20:39:00

Başkan Erdoğan: Enkaz kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan; "Enkaz kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif'i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz.

Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz.

Bölgede çadır kentler kurdur, konyetner kentler kurduk. Bunlar öyle kolay işler değil. Bir yandan da kalıcı konutların yapımına başladık. Yaralılarımızın birçoğunu KYK yurtlarımızda barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse "Benim halim ne olcak?" demesin. Şu an biz o yurtlara gittiğimiz zaman vatandaşlar bizlere teşekkür ediyorlar. Ama yine de geldiğimiz yere dönelim diyorlar.

Milletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna emin olun. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız. Israrla bunu inkar edenleri iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz.

Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir. Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.

Depremin 11 ili, 14 milyon insanımızı etkiledi ve çetin kış şartları işlerimizi biraz zorlaştırmıştır. Özellikle arama kurtarma ekiplerimiz yardım seferberliğinin akıncıları olmuştur. Sadece arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede görev aldı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama-kurtarma ekibi de bu süreçte bize destek verdi.

Belediyelerimiz AFAD ile birlikte koordineli şekilde çalıştı. Bazı belediyelerimiz lojistik destek sağladı.

Depremin haberini alır almaz, özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Aynı şekilde diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışanlar olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu sene ramazan etkinliklerini deprem bölgesine kaydırdık. Çeşitli programlarla deprem mağdurlarını yalnız bırakmıyoruz. Bu bölgede hayat normale dönene kadar 250 belediyemizin desteği sürecek.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan kahramanmaraş deprem

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