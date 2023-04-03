Başkan Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık

Başkan Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık

Başkan Erdoğan Beştepe'deki iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize meclisimizin 27. Döneminde yaptığınız hizmetleriniz için şahsım ve milletim adına ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum.

Millete hizmet etmenin ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesinin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor.

Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini yöneten 27. Hükümetimiz tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor.

Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanının uyumla bir arada çalıştığı bir dönemi geride bıraktık.

Sistem ilk döneminde Kovid-19 salgını, küresel savaşlar ile sınandı. Üstelik bir de 6 Şubat depremiyle karşı karşıya kaldık.

Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu biliyorum. Kendilerine baş sağlığı diliyorum.

Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.

Sistemin sağladığı hızlı karar alma sayesinde ülkemiz krizlerden çıkmayı başarmıştı. İnşallah deprem felaketinin üstesinden de geleceğiz.

Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.

Son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın olabilirdik.

Ayrıntılar geliyor...