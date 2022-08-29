Başkan Erdoğan: 2023'te Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Lütfen şehitliklerimize gidin ve bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin. Biz şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kütahya'da bugün yapılan toplu açılış töreninde 50 bini aşkın vatandaşın olduğunu belirterek, "Hepsinin sizlere selamı var. Bugün Afyonkarahisar da bir başka. Burada da yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal, bak; Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3,5 yıl aradan sonra Afyonkarahisar'a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Zafer'in arefesinde, 'Zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

"Şehitler diyarı" Afyonkarahisar'da vatan, bayrak ve ezan için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüzbaşı Agah Efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey'i, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize özellikle Rabb'imden şifalar diliyorum." diye konuştu.

Program öncesi Kütahya'da olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kütahyalı kardeşlerimizle, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Bundan tam bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi hep birlikte yeniden hatırladık. Meydanı hınca hınç dolduran gençlerimizle, kadınlarımızla, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi tekrar perçinledik. Cuma günü de bir başka destanın, milletimize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfı'mızın öncülüğünde daha çok gençlerimizin ağırlıkta olduğu muhteşem bir buluşmaya imza attık. Ardından Malazgirt Meydanı'nda Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen on binlerle birlikte bu zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kıldık. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951 yıl önce yaptığı gibi, hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Diyanet İşleri Başkanı'mızın imametinde Malazgirt'te cuma namazını eda ettik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz."

"2023'ÜN YENİDEN BİR ZAFER YILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Seçimlere yaklaşık 9 ay olduğunu söyleyen Erdoğan, alandakilere, "9 ay sonra 2023 seçimlerine hazır mıyız?" diye sorarak, "Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Size inanıyorum, güveniyorum. 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum. İnanıyor muyuz? Şahit ol ya rab, şahit ol ya rab. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetlerini hatırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla, çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunları ne de FETÖ'den PKK'sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak."

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.

Türk milletinin birliğini kimsenin bozamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar." dedi.

"Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler." ifadelerini kullanan Erdoğan, tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanların son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de hedeflerine ulaşamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin şahlanışına set vurma gayretlerinin milletle ve gençlerle boşa çıkarılacağını dile getiren Erdoğan, "Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek, Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

"VATANIMIZIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEKİ ŞEHİTLİKLERİMİZ YİĞİTLİK DESTANLARIYLA DOLU"

Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehirleri arasında yer aldığını, topraklarının şehit kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir belde olduğunu belirterek, kentte 7 şehitlik bulunduğunu hatırlattı.

Gençlerden şehitlikleri ziyaret ederek kitabeleri dikkatle okumasını isteyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurtkaya Şehitliği Kitabesi'ndeki göz yaşartıcı hikayeyi burada paylaşmak istiyorum, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü sabah 04.30'da başlamış ve iki saat içerisinde düşmanın bütün tel örgüleri parçalanmıştır. Daha gün doğmadan zaferin ilk ışıkları Anadolu'da parlamaktadır. Başkomutanlık Karargahı'nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgeleri Türk ordusu için çok önemlidir. Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi görevi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. Yüzbaşı Agah, emrindeki 150 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile 2 bin 500 kişilik düşman tümenine saldırarak büyük bir savaş başlar. Bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen saatlerine kadar sürer. Düşman saflarının içine kadar dalan Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek batı istikametine kaçmalarını sağlar. Büyük bir takviye alan düşman birliği ile çarpışırken Yüzbaşı Agah, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile birlikte şehit düşer. Geriye kalan 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetlerimizle düşman bu vadi içerisinde tamamen yok edilir. Evet, sadece Afyon'daki abideler değil, Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimiz de buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur."

Dünyanın 34 farklı ülkesindeki 78 Türk şehitliğinin milletin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük şehitliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin şüheda yurdu, Türk milletinin de şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyan Erdoğan, şehitlerden aldıkları ilhamla AK Parti'nin temellerini Afyonkarahisar'da attıklarını ve kutlu yürüyüşü başlattıklarını, 21 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerini anlattı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gayret gösterdiklerini, milletin desteği ve duasıyla "aşılmaz" denilen engelleri aştıklarını kaydetti.

Milletin desteğiyle Türkiye'yi, bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'yi her alanda tarihi yatırımlarla tanıştırdıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." diye konuştu.